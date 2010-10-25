Євросоюз вивчить заявку Сербії

Європейський Союз вивчить заявку Сербії на членство в ЄС, подану Президентом країни Борисом ТАДІЧЕМ 22 грудня 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у висновках, прийнятих сьогодні на засіданні Ради міністрів із загальних питань ЄС у Люксембурзі.

«Рада вирішила застосувати процедуру, викладену в статті 49 Угоди Європейського Союзу. Відповідно до цього Комісії запропоновано представити свою думку», - написано у висновках.

Рада міністрів також ще раз підтвердила, що майбутнє країн Західних Балкан - у Європейському Союзі, додавши, що прогрес кожної з країн залежатиме від їх індивідуальних зусиль щодо досягнення відповідності Копенгагенським критеріям.

Міністри також закликали до прогресу в діалозі між Белградом і Пріштіною, а також до повної співпраці з міжнародним трибуналом для колишньої Югославії.