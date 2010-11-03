Екзит-пол: на виборах у США лідирують республіканці

У кількох штатах США закінчилося голосування на проміжних виборах до Конгресу. Виборчі ділянки закрилися на східному узбережжі країни, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.

Згідно з даними екзит-полів з чотирьох штатах, кандидати на місця сенаторів від Республіканської партії лідирують у штатах Індіана, Кентуккі і Південна Кароліна. Кандидат від демократів - ймовірний переможець у штаті Вермонт, передає CNN.

У виборах членів Палати представників лідирує нинішній конгресмен-демократ. А судячи з опитувань у виборчих округах Південної Кароліни, Кентуки і Індіани, скрізь перед ведуть республіканці. (Оновлювана карта Washington Post).

Демократи і республіканці виборюють всі 435 місць у Палаті представників, і 37 з 100 сенаторських крісел, а також 37 посад губернаторів штатів, включно такі важливі штати, як Флорида, Нью-Йорк і Каліфорнія. Згідно з рядом загальнонаціональних опитувань, найімовірнішою видається перемога на виборах Республіканської партії, яка нині в опозиції.