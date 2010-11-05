Республіканці обіцяють Обамі "битву титанів"

Республіканці почали виконувати передвиборні обіцянки і пообіцяли адміністрації США "битву титанів" у конгресі з питань бюджетних видатків і оподаткування, повідомляє кореспондент РІА "Новости". Конгрес США нині розглядає пакет законів про продовження з нового року режиму пільгового оподаткування для ряду категорій громадян, введеного за правління республіканця Джорджа Буша-молодшого. Законопроект, який пропонує адміністрація США, передбачає виключити з цього переліку заможних американців, чий річний дохід перевищує 250 тисяч доларів. З цією ініціативою виступив президент США Барак Обама, на думку якого такий захід дозволить частково скоротити бюджетний дефіцит США.

Республіканці, прихильниками яких традиційно є багаті американці, чинили затятий опір ухваленню цього закону, проте у вересні заявили, що підтримають його. Але після виборів республіканці знову заявили, що мають намір добиватися, завдяки більшості в палаті представників, запровадження податкових пільг і для забезпечених громадян.

Полеміка навколо продовження терміну дії низьких податкових ставок для деяких груп громадян США розгорілася кілька місяців тому, напередодні виборів до конгресу. З нового року режим зниженого оподаткування середнього класу і багатих американців, мав вратити чинність. Адміністрація Барака Обами, визнаючи необхідність зберегти низькі податки в посткризові роки, планує водночас повернути на старий рівень податкові ставки для заможних громадян США, яких, за оцінкою президента, не більше 3%.