Білоруські опозиціонери не зважають ні на що

Лідери білоруської опозиції закликали своїх прихильників провести сьогодні опівдні акцію в центрі Мінська.

"Ми проведемо цю акцію, незважаючи ні на що. Вона не носитиме політичного характеру і буде мирною, ми уникатимемо будь-яких зіткнень", - сказав журналістам лідер об`єднаної опозиції Олександр МІЛІНКЕВИЧ, повідомляє NEWSru.

За словами представника опозиційних сил, акція приурочена до 88-ї річниці утворення Білоруської народної республіки. Цей день опозиція називає "Днем Волі", вважаючи його початком білоруської державності.

Своїх прихильників лідери опозиції закликали зібратися на Жовтневій площі Мінська, водночас передбачивши альтернативний варіант місця проведення акції.