У Лондоні затримали офіцера монгольської розвідки

Високопоставлений офіцер монгольської розвідки Бат Хурц заарештований в лондонському аеропорту, повідомляє Associated Press. Співробітника розвідувального управління підозрюють у викраданні людини і застосуванні тортур.

Хурц був затриманий ще у вересні в аеропорту Хітроу, коли прилетів до Великобританії на переговори, проте відомо про це стало лише на початку листопада. Розвідникові загрожує екстрадиція до Німеччини, проте уряд Монголії намагається добитися його звільнення, посилаючись на дипломатичну недоторканність. Судові слухання з цього питання призначені на 15 листопада, уточнює Лента.ру.

Як уточнює Agence France-Presse, звинувачення в адресу Хурца пов`язані з обставинами арешту вихідця з Монголії Дамірана Ехбата, який просив політичного притулку у Франції. За даними спецслужб,ув 2003 році він був викрадений Хурцем і вивезений до Монголії через Бельгію й Німеччину. На батьківщині його піддали тортурам. Ехбата підозрювали у вбивстві монгольського міністра.