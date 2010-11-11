У Сеулі відкривається саміт G20

Сьогодні, 11 листопада, в столиці Південної Кореї розпочинає роботу саміт G20 - зустріч глав держав і урядів провідних держав світу, представників міжнародних організацій.

Як повідомляє Комерсант-Україна, з урахуванням членів офіційних делегацій країн-учасниць і журналістів, які висвітлюють роботу цього міжнародного заходу, для участі в саміті до Сеула з`їхалися більше 10 тис. чоловік.

Учасники саміту обговорять питання співпраці в подоланні "валютних воєн", реформування міжнародних фінансових організацій, організації системи глобальної фінансової безпеки і забезпечення стійкого зростання. За підсумками саміту буде прийнята Сеульска декларація.

Країни, що входять в G20, представляють 2/3 населення світу, 90% економічного потенціалу планети і 4/5 світової торгівлі.