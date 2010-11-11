МВС Грузії: пошук російських шпигунів буде продовжено

Міністр внутрішніх справ Грузії Вано Мерабішвілі в інтерв`ю телеканалу "Імеді" заявив, що пошук російських шпигунів у Грузії буде продовжено.

"Незважаючи на проведену спецоперацію "Енвер", в країні поки що діє мережа російських шпигунів. Відповідні служби Грузії продовжують спостереження", – наводить Бі-бі-сі слова Мерабішвілі.

Повну версію інтерв`ю "Імеді" покаже у суботу ввечері.

Як раніше повідомлялося, у Грузії затримано 13 осіб за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії. Заступник директора Департаменту контррозвідки МВС Грузії Отар ОРДЖОНІКІДЗЕ 5 листопада заявив, що операція готувалася чотири роки - відтоді після амністії за співпрацю з іноземними спецслужбами "в МВС звернулися багато людей, і на підставі наданої ними інформації і було сплановано цю операцію". О.ОРДЖОНІКІДЗЕ також назвав затримання "завершенням першого етапу операції".

За повідомленням МВС Грузії, всього були затримані 15 осіб, але з двома з них були оформлені процесуальні угоди.

МЗС РФ назвав заяви грузинської влади про затримання 13 підозрюваних у військовому шпигунстві на користь Росії провокацією грузинського керівництва.