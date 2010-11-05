У Грузії 13 людей звинувачують у шпигунстві на користь Росії

Правоохоронці Грузії затримали 13 осіб за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії. Дев`ятеро із затриманих є громадянами Грузії, а четверо – громадяни Російської Федерації.

Про це повідомляє Civil.ge, посилаючись на Міністерство внутрішніх справ Грузії.

За повідомленням міністерства, шестеро затриманих – В‘ячеслав ПЛУЖНІКОВ, Габрієл УСТАЛІШВІЛІ, Давід МЕСХІДЗЕ, Гела КАКАБАДЗЕ, Гоча ДІАСАМІДЗЕ і Тарієл АБАШИДЗЕ – є льотчиками Збройних сил Грузії.

Серед затриманих громадян Грузії також моряк і радіофахівець Едуард АБДУЛАЄВ; Руслан ГАЛОГРЕ, який працював технічним менеджером у готелі «О. Галогре» в Батумі і Бакур КІГУРАДЗЕ, який, за повідомленням МВС, є засновником «Інституту глобалізації». Перші повідомлення про арешт останнього у грузинській пресі з`явилися ще в липні 2010 року.

За повідомленням МВС Грузії, затриманими громадянами Росії є: Армен ГЕВОРКЯН і Рубен ШІКОЯН, які очолювали Батумський філіал Saybolt Core Laboratories Company; Також уродженець грузинського міста Кобулеті бізнесмен Петре ДЕРВІШАДЗЕ і Юрій СКРИЛЬНИКОВ, який, за повідомленням МВС Грузії, є зв`язковим російської військової розвідки.

Заступник директора Департаменту контррозвідки МВС Грузії Отар ОРДЖОНІКІДЗЕ 5 листопада заявив, що вказані особи перебували у таємному зв`язку з Головним розвідувальним управлінням Генерального штабу Міністерства оборони Росії, т.з. ГРУ.

«Дана операція значною мірою була обумовлена рішенням влади Грузії від 2006 року, згідно з яким, особи, які б з`явилися добровільно і визнали зв`язок з іноземними спецслужбами, були б звільнені від кримінальної відповідальності», - заявив О.ОРДЖОНІКІДЗЕ.

«Після цього до МВС звернулося багато людей, і на підставі наданої ними інформації і спланована ця операція. В результаті чотирирічної роботи, в жовтні 2010 року успішно завершився перший етап цієї операції», - заявив він.

За повідомленням МВС Грузії, усього було затримано 15 осіб, але з двома з них були оформлені процесуальні операції.

У письмовій заяві МВС Грузії йдеться, що у рамках операції під назвою «Енвері» Департаменту контррозвідки Грузії вдалося ввести в ГРУ колишнього офіцера радянської армії, який «завоював довіру російської військової розвідки і почав працювати зв`язковим в їх структурах».

«Для здійснення шпигунської діяльності йому передали спеціальну апаратуру і комп`ютерну програму, за допомогою якої відбувалася шифровка секретної інформації. Ця особа передала цю апаратуру і комп`ютерну програму Департаменту контррозвідки, після чого стало можливим вивчення специфіки їх роботи», - йдеться у заяві.