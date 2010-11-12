Антифашисти перешкодили маршеві ультраправих у Варшаві

Марш кількасот ультраправих активістів у Варшаві, приурочений до дня незалежності Польщі, викликав у відповідь демонстрацію антифашистів, яка зібрала ще більшу кількість людей, декотрі з яких вийшли на вулиці у вбранні в`язнів концтаборів, повідомляє Associated Press.

Поліція заарештувала 29 осіб після численних сутичок між двома групами, один поліцейський був поранений.

Ультраправі пройшли маршем до статуї Романа Дмовського, політика початку XX століття, що виступав за створення мононаціональної польської держави, депортацію євреїв та примусове сполячення німців і українців.

Їх опоненти викрикували антифашистські гасла, зокрема «Варшава без фашистів».