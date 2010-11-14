ФБР охороняє полковника, який видав мережу російської розвідки в США

Полковника Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ Щербакова, який, за даними газети "Коммерсантъ", видав США велику групу російських шпигунів, узяло під охорону ФБР. За даними телекомпанії NBC, американська влада побоюється, що йому можуть помститися.

В інтерв`ю телеканалові американський експерт Девід Вайз заявив, що розкриття шпигунської мережі в США – це "великий удар по росіянам". За його словами, особу людини, яка здала російських розвідників владі Сполучених Штатів, навряд чи буде розкрито, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.

Раніше повідомлялося, що до видачі 12 російських нелегалів спецслужбам США причетний високопоставлений офіцер СЗР, начальник американського відділу управління "С", що займається роботою з нелегалами. Зокрема, до рук спецслужб США потрапив один з кращих російських агентів, Герой Радянського Союзу Михайло Васенков.