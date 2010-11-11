Російських розвідників у США видав полковник з Москви

Винуватцем російсько-американського шпигунського скандалу влітку цього року став полковник на прізвище Щербаков, який тривалий час служив у Службі зовнішньої розвідки Росії (СЗР) начальником американського відділу управління "С", яке займається роботою з нелегалами, пише газета "Коммерсант", яка провела власне журналістське розслідування.

"У "лісі" - так на сленгу називають штаб-квартиру СЗР в Ясеневі - випустили з уваги той факт, що дочка Щербакова давно живе в США", - пише газета. "Дивно, чому ніхто не був збентежений тим, що у людини на такій посаді є рідні за кордоном. Це лише одне з багатьох питань у цій справі, яке цікавить слідство", - розповів виданню знайомий з розслідуванням розвідник.

У СЗР нічого не запідозрили, навіть коли Щербаков відмовився від службового підвищення, яке йому пропонували приблизно за рік до шпигунського скандалу. Як зазначає видання, це було зроблено, щоб уникнути необхідної в таких випадках процедури перевірки на детекторі брехні. "Це означає, що він вже тоді активно співпрацював з американськими спецслужбами", - пише газета.

Син Щербакова, який працював в іншому відомстві, - Держнаркоконтролі, терміново залишив Росію, полетівши до Америки незадовго до викриття російських агентів.

Сам зрадник, за словами джерела газети в російських держструктурах, втік з країни лише за три дні до червневого візиту президента Медведева в США. "Після цього американці, побоюючись, що ми, запідозривши зраду, витягнем із США своїх нелегалів, почали їх заарештовувати. Це поставило Білий дім у вкрай ніякове становище і змусило понервувати: адже ніхто не хотів ускладнювати перший візит Медведєва до Штатів", - пояснив співрозмовник.

Група російських громадян була затримана в США наприкінці червня за підозрою в незаконній роботі на Росію. У липні їх обміняли у віденському аеропорту на чотирьох інших росіян, засуджених раніше в РФ за шпигунство і виданих тепер Заходу, нагадує РІА "Новости".

Про затримання 11 російських розвідників в США було оголошено 28 червня, вже після візиту Медведєва за океан.

Масштабне розслідування в СЗР, що почалося одразу після провалу, не закінчилося досі. За словами джерела видання, "у справі проходить сила-силенна колишніх і нинішніх співробітників СЗР".