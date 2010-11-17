До коледжів США вступила рекордна кількість студентів з Китаю

Економічна криза змусила студентів багатьох країн відмовитися від навчання за кордоном, проте китайців ця тенденція не торкнулася, повідомляє Газета.ру з посиланням на Christian Science Monitor.

Торік у навчальних закладах США здобували освіту близько 130 000 китайців, в 2010-му цей показник зріс ще на третину.

«У Китаї розвивається середній клас. Ці люди хочуть, щоб їх діти здобули найкращу освіту, і готові залучити всі ресурси, щоб дати її своїй дитині», – каже Пеггі Блюменталь, виконавчий віце-президент організації.

Загальна кількість іноземних студентів, що приїхали в США за освітою, зросла до 690 923, повідомляє Інститут міжнародної освіти.