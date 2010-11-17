Путін виступає за швидку ратифікацію документів щодо ЄЕП

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН виступає за швидку ратифікацію документів щодо Єдиного економічному простору (ЄЕП) Росії, Білорусі і Казахстану.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він повідомив на засіданні президії уряду Російської Федерації.

Зокрема, В.ПУТІН зазначив, що цього тижня запланована ціла низка важливих міжнародних заходів у рамках СНД, ЄврАзЕС, Митного союзу.

«Необхідно розглянути пакет угод, які ми плануємо підписати з нашими партнерами найближчим часом. Йдеться не тільки про вдосконалення роботи Митного союзу. По суті, ми вже впритул займаємося і наступним етапом інтеграції – створенням Єдиного економічного простору. Йдеться про наших традиційних партнерів, насамперед це Білорусь і Казахстан», – сказав В.ПУТІН.

Він нагадав, що Єдиний економічний простір має запрацювати не пізніше 1 січня 2012 року.

В.ПУТІН зазначив, що, згідно з існуючими домовленостями з партнерами і насамперед – з білоруською стороною, якщо ратифікація всього пакета по створенню Єдиного економічного простору відбудеться раніше намічених термінів (1 січня 2012 року), то «ми відповідним чином відреагуємо в наших взаєминах у сфері економічного співробітництва, зокрема в енергетиці, – маю на увазі застосування або незастосування вивізних митних зборів на деякі види наших товарів».

Глава уряду РФ попросив російську переговорну команду зробити все можливе для того, щоб запустити, а якщо не запустити, то узгодити і дати можливість колегам ратифікувати весь пакет документів якомога швидше.

«Якщо вони встигнуть до 1 січня 2011 року, це буде добре, якщо ні – тоді пізніше, але в будь-якому разі не затягувати це і зробити все від нас залежне, щоб робота була завершена якнайшвидше», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня ц.р. В.ПУТІН повідомив, що мита на нафту і нафтопродукти в торгівлі між країнами Митного союзу не застосовуватимуться з моменту ратифікації угоди щодо Єдиного економічному простору.

Довідка УНІАН. Президенти Росії, Білорусі і Казахстану на зустрічі в Алмати 19 грудня 2009 року домовилися створити Єдиний економічний простір до 1 січня 2012 року.

У березні 2010 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна увійде до Єдиного економічного простору (ЄЕП) тільки на умовах Світової організації торгівлі (СОТ), членом якої вона є, і у зв`язку з цим треба, щоб решта учасників ЄЕП теж увійшла до СОТ.