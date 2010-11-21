Корвет «Тернопіль» у Середземному морі завершив перше патрулювання

Корвет Військово-морських сил України «Тернопіль» успішно завершив перше патрулювання у складі тактичної групи у визначеному районі Середземного моря в рамках антитерористичної операції НАТО «Активні зусилля» і повернувся до грецької військово-морської бази Суда-Бей (о. Крит, Республіка Греція).

Як передає кореспондент УНІАН, «Тернопіль» вийшов на патрулювання у Середземному морі 14 листопада. Разом з фрегатом італійських ВМС «Есперо» український корвет відпрацював питання спільного маневрування та спільного моніторингу торгівельного судноплавства. Під час патрулювання операційними офіцерами корвету опитано 46 суден.

У військово-морській базі Суда-Бей відбулася дозаправка пальним, вирішені організаційні і процедурні питання логістики.

Вихід корабля на наступний етап патрулювання заплановано на 21 листопада.

Як повідомлялося, корвет «Тернопіль» відбув із Севастополя у Середземне море 7 листопада. Попередньо, похід триватиме 45 діб.

Довідка УНІАН. Після терористичних актів в США 11 вересня 2001 року НАТО на практиці застосувала положення Статті 5 Вашингтонського договору. На прохання США Альянс погодився на проведення у Середземному морі антитерористичної операції “Активні зусилля”. Практична фаза операції розпочалася 6 жовтня 2001 року.

Мета операції – боротьба з тероризмом у межах зони проведення операції у Середземному морі шляхом запобігання нелегальним перевезенням морем зброї й боєприпасів, протидії незаконним переміщенням людей та іншій незаконній діяльності з використанням цивільних суден.

Україна стала другою з країн – не членів НАТО, яка приєдналася до операції “Активні зусилля”. Основні форми участі ЗС України в операції “Активні зусилля” полягають у функціонуванні на базі штабу Військово-Морських Сил ЗС України Контактного пункту – елементу взаємного обміну інформацією у рамках операції, направлення українського офіцера зв’язку до штабу операції (м. Неаполь, Італія), залучення групи військового персоналу ЗС України для участі в огляді підозрілих суден, направлення кораблів та підрозділів ВМС ЗС України до складу сил, визначених до участі в операції “Активні зусилля”.

В операції «Активні зусилля» раніше брали участь, крім корвету «Тернопіль», фрегат «Гетьман Сагайдачний» та корвет «Луцьк».