Влада Куби планує об'єднати дві офіційні валюти

Влада Куби планує об`єднати дві валюти, що є в офіційному обігу в країні, - кубинський песо (CUP) і конвертований кубинський песо (CUC). Цей захід може бути здійснений в рамках економічної реформи, ініційованої головою Держради країни Раулем Кастро, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.

Крім валютної реформи, проект передбачає розповсюдження права на самостійну зайнятість на 178 категорій, включаючи кав`ярні, ремонтні і взуттєві майстерні, перукарні й таксі. Всі підприємці будуть зобов`язані платити податок з особистого доходу, податок з продажів і з наймання персоналу. Крім того, доходи працівників державних підприємств тепер залежатимуть від результатів виробництва. Проект також передбачає скорочення до 500 тис. працівників державних компаній, ліквідацію деяких соціальних пільг і послаблення регулювання ринку нерухомості. Реформа покликана вивести країну з кризи, яка триває вже кілька десятиліть, і залучити іноземні інвестиції.

Національна асамблея народної влади Куби збереться 15 грудня 2010 р. на пленарне засідання для обговорення економічної реформи. Парламентське обговорення передує 6-й з`їзду Комуністичної партії Куби, запланованому на квітень 2011 р., на якому і вирішуватиметься питання реалізації запропонованих Р.Кастро заходів.