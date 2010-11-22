Грузія має намір завадити проведенню Олімпійських ігор в Сочі

У парламенті Грузії розпочали розробку плану дій з висловлення протесту проти проведення зимової Олімпіади-2014 в Сочі, повідомляє Газета.ру. Питання обговорювалося на закритому засіданні комітетів із зовнішніх зв`язків і діаспори, а також тимчасової парламентської комісії з питань відновлення територіальної цілісності Грузії.

Згідно з проектом, до протесту будуть підключені уряд Абхазії (у вигнанні), біженці і представники чеченської діаспори, також різні державні структури, які працюватимуть кожна по своєму напряму на міжнародному рівні.

Передбачається активна кампанія проти проведення Олімпіади в Сочі в міжнародних ЗМІ, будуть поставлені питання про доцільність Олімпіади, також організовані акції протесту в різних країнах, і підготовлено звернення біженців до Олімпійського комітету і аналогічне звернення буде зроблене до Комітету від відомих спортсменів. Також планується підготувати вимогу провести моніторинг в Абхазії міжнародними експертами з питань екології і екосистемам.

Голова тимчасової комісії з відновлення територіальної цілісності Шота Малашхія заявив, що Грузія за допомогою країн ЄС, які її підтримують, добиватиметься перенесення ОІ-2014 з Росії.

«Хоча в історії Олімпійських ігор було багато фактів її бойкоту, все ж таки сумнівно, що в даному випадку удасться добитися бойкоту, – наводить слова Малашхія Newsgeorgia. – Але я сподіваюся на підтримку країн ЄС, які завжди висловлюють підтримку Грузії і завжди критикують політику Росії щодо нашої країни.

Потрібно докласти всіх зусиль, щоб добре проінформувати міжнародне співтовариство і добитися рішення про перенесення Олімпіади в іншу країну. В основу заборони проведення Олімпіади в Сочі можуть лягти три чинники – чинник безпеки, екологічний чинник, і історичний чинник».