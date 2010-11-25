Інтронізовано митрополита УПЦ Канади

У Вінніпезі відбулась інтронізація Високопреосвященнішого архиєпископа ЮРІЯ на митрополита Української православної церкви в Канаді.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Світового конґресі українців.

У заході взяли участь численне духовенство, представники місцевої влади та українська громадськість.

СКУ на цій урочистій церемонії 21 листопада представив заступник президента СКУ та президент Конґресу українців Канади Павло ҐРОД. Він привітав митрополита ЮРІЯ з інтронізацією та подякував за його подвижницьку пастирську діяльність у зміцненні й згуртуванні української православної громади, в розбудові Української православної церкви в Канаді та збереженні й примноженні духовних надбань українського народу.

Як повідомлялося, інтронізацією завершився формальний процес обрання і ратифікації Синодом Константинопольської патріархії прийнятого Собором УПЦ в Канаді 14 липня 2010 року рішення про обрання Архиєпископа ЮРІЯ шостим в історії цієї Церкви митрополитом Української православної церкви в Канаді.