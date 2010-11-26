На Гаїті від холери вже померло більше 1600 людей
09:21, 26 листопада 2010Світ
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Пік ще не пройдено
За даними міністерства охорони здоров`я Гаїті, кількість жертв епідемії холери в цій країні перевищила 1600 людей, передає Бі-Бі-Сі.
Загалом з моменту початку епідемії минулого місяця захворіло близько 70 тисяч людей, 30 тисяч з них було госпіталізовано. Місцева влада і міжнародні експерти вважають, що пік епідемії ще не пройдено.
У країні, тим часом, триває підготовка до виборів президента і парламенту, призначених на неділю. Влада не відмінила голосування через епідемію. Міжнародне співтовариство також вважає, що перенесення виборів могло б призвести до важчих наслідків, ніж їх проведення в заплановані строки.
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