Кількість жертв морозу в Європі досягла 79 осіб
23:47, 06 грудня 2010Світ
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Найбільше - в Польщі
Кількість жертв небачено лютих для початку грудня морозів у центральній Європі досягла 79 осіб, повідомляє агентство Франс Пресс. Раніше повідомлялося об 45 загиблих у регіоні.
Більше за все загиблих виявилось у Польщі, де з початку грудня, за даними місцевої поліції, від переохолодження загинули 45 осіб, ще 15 стали жертвами холодів наприкінці листопада.
У сусідній Чехії кількість загиблих зросла до 12. У Словаччині ще минулого четверга замерзли двоє, а жертвами холодів у Литві стали п`ятеро жителів країни.
Переважно жертвами морозів стають п`яні люди і бездомні у віці від 35 до 60 років, пояснює Франс Пресс.
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