Кількість жертв морозу в Європі досягла 79 осіб

Кількість жертв небачено лютих для початку грудня морозів у центральній Європі досягла 79 осіб, повідомляє агентство Франс Пресс. Раніше повідомлялося об 45 загиблих у регіоні.

Більше за все загиблих виявилось у Польщі, де з початку грудня, за даними місцевої поліції, від переохолодження загинули 45 осіб, ще 15 стали жертвами холодів наприкінці листопада.

У сусідній Чехії кількість загиблих зросла до 12. У Словаччині ще минулого четверга замерзли двоє, а жертвами холодів у Литві стали п`ятеро жителів країни.

Переважно жертвами морозів стають п`яні люди і бездомні у віці від 35 до 60 років, пояснює Франс Пресс.