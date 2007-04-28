У Талліні поліція застосувала гумові кулі і водомети: 70 постраждалих

У Талліні близько 70 людей постраждали цієї ночі в нових масових зіткненнях, спровокованих демонтажем пам`ятника радянському воїну-визволителю.

Як повідомляє радіо «Свобода», відомо про сотні затриманих.

Естонська поліція заявила, що вранці в суботу взяла ситуацію під контроль. Проти натовпу були використано водомети і гумові кулі.

За даними поліції, у безпорядках брала участь, здебільшого, російськомовна молодь. Центру міста завдано серйозної шкоди - розбито вікна, розграбовано крамниці.

Безпорядки відбулися і в інших естонських містах.

Напередодні в зіткненнях загинула людина, десятки дістали поранення.

Хвилювання розпочалися після того, як у Талліні демонтували пам`ятник радянському воїну-визволителю. На це рішення різко відреагувала Росія.