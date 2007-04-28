Європа нагадує Росії про невиконані зобов`язання

Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єр СОЛАНА переконаний, що заява Президента Росії Володимира ПУТІНА про можливість запровадження мораторію на виконання Договору про звичайні збройні сили в Європі носить, скоріше, політичний, ніж безпековий чи оборонний характер.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив 27 квітня пізно ввечері, виступаючи на Брюссельському форумі Фонду Маршалла.

“Це, скоріше політична заява, ніж безпекова чи оборонна”, - сказав Х.СОЛАНА.

Він висловив думку про те, що Європі та Росії потрібно провести активні консультації з цього питання.

При цьому Х.Солана зазначив, що Росія також не повністю виконує свої зобов’язання в рамках Договору, зокрема, щодо виведення військ з території Грузії та Придністров’я.

Як повідомляв УНІАН, Президент Росії В.ПУТІН у щорічному посланні Федеральним зборам Росії 26 квітня заявив про можливість мораторію на виконання Договору через недотримання його умов Європою, зокрема, неприєднання до цього договору країн Балтії та Словаччини.

В той же день міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ на прес-конференції в Осло після неформального засідання Ради Росія-НАТО на рівні міністрів закордонних справ, коментуючи можливість російського мораторію пояснив, що Росія занепокоєна посиленням військової присутності НАТО поруч зі своїми кордонами. Крім того, він заперечив зв’язок Договору з виведенням російських військ з Грузії та Придністров’я.