У Таллінні мародери грабують магазини (фоторепортаж)

У ввечері в п’ятницю, 27 квітня, після 22 години поведінка розрізнених груп молоді в центрі Таллінна стала більш агресивною. За повідомленням прес-служби Пихьяської префектури поліції Естонії, акти вандалізму мали місце в усьому центрі міста, групи правопорушників били вітрини, трощили автомобілі і грабували магазини.

Зокрема, у п’ятницю пізно ввечері юрба розбила і розграбувала вітрину винного магазину Арарат навпроти Дому торгівлі. Хулігани влаштували погром ряду квіткових кіосків на вулиці Віру в Старому місті, викравши троянди.

На вулиці Віру учасники заворушень напали на магазин Wool&Cotton, поліції вдалося затримати на місці злочину чотирьох правопорушників. За даними телеканалу ТВ3, нападу зазнав магазин Sportland у центрі Таліна.

Для придушення проявів вандалізму поліція використовувала спецзасоби. У зіткненнях постраждали двоє поліцейських.

Мали місце декілька зіткнень з поліцією. На бульварі Каарлі в центрі Таліна вандали закидали поліцейських камінням . На бульварі Естонія був розграбований алкогольний магазин і пункт обміну валюти. Біля ставка Шнеллі і у Національній бібліотеці вандали били вікна і перевертали дорожні знаки. Розбито вітрини універмагу.

З міста Йихви на північному сході Естонії також прийшла інформація про акти вандалізму. Як передала поліція, по місту пересувалася група людей у кількості до 200 чоловік, які б’ють вікна в будинках і автомобілях. Разом зі правоохоронцями порядку ситуацію в місті контролюють помічники поліцейських.

За словами спостерігачів, у безладдях в основному беруть участь приїжджі з Нарви. Вони налаштовані агресивно, скандують у центрі міста. Дороги перекриті, центр міста Йихви розорено. По вулицях роз’їжджають мопеди і мотоцикли, до яких прикріплені російські національні прапори.

Лише в Таллінні більше 300 людей було затримано за участь у масових безладдях. Серед них десятки поранених, один у важкому стані. За даними поліції, багато хто з них знаходилися в стані алкогольного сп’яніння. Усього ж у п’ятницю і у суботу взято під варту близько 500 чоловік.

З ранку п’ятниці і до 2 годин суботи в безладдях постраждало 60 чоловік, більшості з яких була надана перша медична допомога. Раніше повідомлялося, що один з потерпілих знаходиться у важкому стані. Поранення різного ступеня ваги одержали шість поліцейських.

Кореспондент.net