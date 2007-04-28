Консульство Естонії в Москві припиняє роботу з міркувань безпеки.

За інформацією РІА “Новости”,про це повідомило естонське Посольство в Росії.

Напередодні московська міліція посилила охорону посольства Естонії через проведення біля нього мітингів.

"Оскільки безпека все-таки не гарантована, хоча міністр закордонних справ (Росії) Сергій ЛАВРОВ і обіцяв, але обстановка зараз така, що ми не можемо відкрити консульство в понеділок, як ми й планували", - сказав прес-аташе посольства Франек ПЕРСІДСКІ.

Він пояснив, що таке рішення було ухвалено, зокрема, через те, що "було вчинено акт вандалізму - стіна консульства була списана гаслами, образливими для естонської держави».

Посольство Естонії і консульство розташовані в одному комплексі будівель у центрі Москви.

У будівлі дипломатичної місії активісти молодіжних рухів проводять безстроковий пікет на знак протесту проти демонтажу пам`ятника воїну-визволителю в Таллінні. У п`ятницю учасники акції вчинили спробу звернутися до естонського посла Марини КАЛЬЮРАНД з петиціями і з цією метою заблокували її автомобіль біля будівлі дипломатичного представництва, але послові вдалося виїхати з території посольства на іншій машині.

У ніч на суботу в центрі Таллінна під час зіткнень з поліцією було затримано майже 500 людей, з них більш як 100 - неповнолітні. За даними поліції, 60 людей дістали поранення, одна людина, громадянин РФ, загинула.