Президент Ірландії розпустила парламент

Президент Ірландії Мері МАКАЛІС за пропозицією прем`єр-міністра Берті АХЕРНА в неділю розпустила парламент країни, повідомляє агентство Рейтер.

"Цього ранку президент Ірландії Мері МАКАЛІС розпустила 29-й парламент", - йдеться в заяві президентської прес-служби.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що прем`єр-міністр країни Б.АХЕРН, чий другий п`ятирічний термін на чолі уряду закінчується, призначить день виборів на 24 травня.

55-річний Б.АХЕРН став наймолодшим прем`єр-міністром, коли зайняв цю посаду за підсумками загальних виборів у 1997 році. Вважають, що він може знов розраховувати на переобрання, хоча такий результат майбутнього голосування спостерігачі в Ірландії не схильні розглядати як "гарантований".