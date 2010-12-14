Суд Лондона звільнив під заставу засновника Wikileaks

У Лондоні магістратський суд району Вестмінстер звільнив під заставу засновника сайту Wikileaks Джуліана АССАНЖА.

Суддя Ховард РІДДЛ звільнив Дж.АССАНЖА за умови, що він буде присутнім на наступному засіданні суду у його справі 11 січня.

Як повідомлялося, Дж.АССАНЖА було заарештовано 7 грудня в Лондоні. 8 грудня суд відмовився звільнити його під заставу. Крім того, Дж.АССАНЖ відмовився від добровільної екстрадиції до Швеції, яка вимагає його видачі.

Стокгольмський суд ще в листопаді схвалив запит прокуратури про взяття під варту 39-річного австралійця, звинуваченого в Швеції у зґвалтуванні і сексуальних домаганнях, а 20 листопада Інтерпол (на запит шведської прокуратури) розповсюдив серед усіх 188 країн - учасниць організації "червоне повідомлення" на ім`я Дж.АССАНЖА, що рівнозначне занесенню його до списку найбільш розшукуваних осіб.

Наприкінці липня сайт Wikileaks опублікував підбір службових документів щодо проведення США і їх союзників операцій в Афганістані і Іраку з січня 2004 року до грудня 2009 року. Підбір включав більш як 90 тис. документів. А наприкінці листопада інтернет-ресурс виклав чергову порцію секретних документів - понад 250 тис. Цього разу це здебільшого листування американських дипломатів з Держдепартаментом, в якому, зокрема, містяться досить несхвальні висловлювання на адресу ряду європейських лідерів.