Ассанж залишиться в ув'язненні ще на дві доби
23:28, 14 грудня 2010Світ
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Швеція подала апеляцію
|Джуліан Ассанж
Залишити Ассанжа в ув`язненні ухвалив британський суд після того, як влада Швеції подали апеляцію на рішення про звільнення австралійця під заставу, повідомляє Reuters. Згідно з новим рішенням суду, Ассанж пробуде під арештом до закінчення розгляду протесту шведської сторони. Якщо апеляцію шведської сторони не буде задоволено, Ассанж зможе вийти на свободу.
Наступне засідання суду в його справі призначене на 11 січня 2011 року. Згідно з умовами звільнення, Ассанжа зобов`язують здати паспорт, щодня відмічатися в поліції, а також носити електронний браслет.
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