Лукашенко закликає до нормалізації відносин із США

Олександр Лукашенко на зустрічі з представниками провідних аналітичних центрів США у вівторок підтвердив готовність до повномасштабної нормалізації відносин з Вашингтоном на партнерській основі, повідомляє Радіо "Свобода".

«Я з усією відповідальністю заявляю, що ми готові до повномасштабної нормалізації відносин з США, – наголосив Олександр Лукашенко. – Але найголовніше, щоб в нас бачили партнера, а не країну, яку можна задавити, нахилити, а може, і розтоптати». «Ми негайно відповімо добром на шанобливе ставлення до нас», – сказав президент Білорусі напередодні президентських виборів, які пройдуть у неділю.

З 12 по15 грудня проходить візит до Білорусі представників провідних аналітичних центрів США, в програму якого входять зустрічі з чиновниками, відвідування підприємств, консультації з експертами.

У березні 2008 року з Білорусі була вислана посол США Карен Стюарт, і відтоді Вашингтон не має повноцінного дипломатичного представництва в Мінську. США ввели (і нещодавно продовжили) політичні та економічні санкції відносно білоруських чиновників і підприємств.