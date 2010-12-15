У Ростові заборонили кавказькі танці на вулицях

Керівництво міліції Ростова-на-Дону ухвалило присікати кавказькі танці на вулицях міста після загибелі студента Ростовського державного будівельного університету Максима Сичова та мітингу в його пам`ять, повідомляє РІА "Новости".

"Щодо танців... Ми присікатимемо ці дії. На зустрічі з керівниками діаспори ми звернули їх увагу на те, щоб вони провели роз`яснювальну роботу із своїми хлопцями", - повідомив журналістам у вівторок начальник ГУВС Ростовської області Олексій Лапін.

Незадоволення кавказькими танцями на вулицях міста висловила ініціативна група з тих, хто влаштував масове шестя в Ростові після мітингу на згадку про загиблого студента.

Серед інших вимог, до яких прислухалося керівництво області, - зменшити прояви національних традицій на вулицях міста, посилити боротьбу з пияцтвом, залучити до правоохорони добровільні дружини, забезпечити порядок в гуртожитках. "Олексій Олексійович (Лапін) вийшов з пропозицією, щоб за кожним гуртожитком закріпити дільничого, який спілкуватиметься із студентами", - сказав віце-губернатор області Сергій Горбань. Крім того, за його словами, всі анонімні дзвінки на цю тему прийматиме і перевірятиме міліція.

Максим Сичов помер 27 листопада в результаті травми, одержаної від однокурсника, вихідця з Інгушетії.

У неділю центральну вулицю Ростова перекрили націоналісти і студенти - учасники мітингу пам`яті загиблого студента. У ході взяли участь від 800 до кількох тисяч осіб, обличчя багатьох закриті медичними пов`язками, вони скандували «Ростов - російське місто» і «Один за всіх і всі за одного».