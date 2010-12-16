Янукович і Медведєв обговорили питання по телефону
22:13, 16 грудня 2010Світ
1882 0
За ініціативою української сторони
Сьогодні за ініціативою української сторони відбулася телефонна розмова президента РФ Дмитра Медведєва з президентом України Віктором Януковичем.
Як повідомляє прес-служба Кремля, голови держав обмінялися думками щодо актуальних питань російсько-українських відносин.
Висловивши задоволення динамікою двосторонньої співпраці, В.Янукович і Д.Медведєв, підтвердили "обопільний настрій на послідовну реалізацію домовленостей, досягнутих в ході інтенсивного діалогу на вищому рівні".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter