Євросоюз уважно стежить за порушенням справи проти Тимошенко

Єврокомісія нагадує Україні про необхідність забезпечити, щоб кримінальне законодавство не використовувалося у політичних цілях.

Про це заявила власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі представник Єврокомісії Анжела ФІЛОТЕ, коментуючи порушення Генеральною прокуратурою України справи проти лідера “Батьківщини” Юлії ТИМОШЕНКО та взяття з неї підписки про невиїзд.

«ЄС стежить дуже уважно за розвитком подій у Києві щодо кримінальної справи проти колишнього прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО та обмежень на її пересування», - сказала вона.

А.ФІЛОТЕ зазначила, що, не коментуючи висунуті обвинувачення, Європейський Сою підкреслює важливість повної поваги до верховенства права у кримінальному розслідуванні та будь-якому важливому переслідуванні, включаючи принципи чесності, а також незалежного та неупередженого юридичного процесу.

«Виходячи з цього, ми нагадуємо про потребу забезпечити, щоб кримінальне законодавство не використовувалося у політичних цілях», - сказала представник Єврокомісії.