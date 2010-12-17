Поліція Австралії не має претензій до сайту WikiLeaks

Поліція Австралії вивчила матеріали, оприлюднені сайтом WikiLeaks, чиїм засновником є австралійський громадянин Джуліан Ассанж, і вважає, що в його діяльності, згідно з місцевими законами, немає складу злочину, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на Reuters.

"Федеральна поліція Австралії (AFP - Australian Federal Police) завершила оцінку доступного матеріалу з сайту і не виявила нічого протизаконного в рамках юрисдикції закону країни", - йдеться в заяві поліції. "Якщо є ще підозри щодо інших розсекречених сайтом матеріалів, то поліція готова взяти їх на оцінку", - наголошується в заяві.

WikiLeaks продовжує публікувати службове листування американських дипломатів з держдепартаментом США. Як наголошується на сайті, ця добірка конфіденційних документів, що налічує близько 250 тисяч файлів, є найбільшою з таких, що будь-коли з`являлись у відкритому доступі.