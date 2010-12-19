Колона опозиції прорвала кордон міліції і рухається до ЦВК Білорусії

Білоруська опозиція прорвала міліцейський кордон і продовжила хід центральною вулицею Мінська - проспектом Незалежності в бік площі Незалежності, де розташовані парламент, Рада міністрів і Центрвиборчком, передає кореспондент РІА “Новости”.

Зібравшись на Жовтневій площі, опозиціонери після нетривалого мітингу вийшли на проспект Незалежності і, незважаючи на спроби міліції перешкодити їм, перекрили рух. Шлях колоні перегородили десятка два співробітників ДАІ, але опозиціонери прорвали кордон і рушили далі.

Вони скандують гасла "Живе Беларусь". Шестя паралізувало рух не тільки на проспекті Незалежності, а й на прилеглих вулицях.

Опозиція незадоволена повідомленнями про підсумки президентських виборів, згідно з якими нинішній глава держави Олександр Лукашенко набирає більше 76% голосів виборців.