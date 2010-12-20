Віце-президент США: мін’юст намагається зупинити дії WikiLeaks

Міністерство юстиції США намагається зупинити публікацію інтернет-ресурсом WikiLeaks нових американських секретних документів.

Про це в неділю в інтерв`ю телеканалові NBC заявив віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден, не повідомивши, втім, подробиць вжитих заходів.

Байден знов наголосив, що публікація WikiLeaks дипломатичного листування завдала серйозної шкоди і становить небезпеку для кар`єри і життя багатьох людей в усьому світі. На думку віце-президента, те, чим займається засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж, можна назвати "тероризмом у сфері передових технологій".

На цьому тижні Ассанж був звільнений під заставу рішенням суду в Лондоні, нагадує Радіо "Свобода". Його екстрадиції добивається влада Швеції, де Ассанж звинувачується в сексуальному насильстві. Сам він вважає звинувачення частиною кампанії з його дискредитації.