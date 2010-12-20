Лукашенко запевняє, що його суперники по виборах самі «пруть» до тюрем
"Будуть усі сидіти за законом"
Затримані в неділю екс-кандидати в президенти Білорусі "будуть усі сидіти у в`язниці".
Про це заявив на прес-конференції в Мінську президент Олександр Лукашенко, передає БелаПАН.
"Будуть усі сидіти у в`язниці за законом", - заявив він.
"Для цього в нас є слідчий і суд, зверніться туди. Я у в`язницю не саджаю", - сказав Лукашенко.
За його словами, у нього є "тільки єдине право - помилувати людину".
"У в`язницю президент нікого не саджав і саджати не буде", — підкреслив Лукашенко.
Він нагадав, що один з альтернативних кандидатів "уже пройшовся по казематах в`язниці".
"Я його витягнув в 2002 або 2001 році із цієї в`язниці, і от одержав", - сказав Лукашенко.
За його словами, цей кандидат був також "незаконно зареєстрований" для участі у виборах.
"Десь перебував п`ять років по закордонах, не жив. У нас президент може балотуватися на цей пост, у тому числі, якщо він останніх п`ять років жив у Білорусі. Ми зареєстрували і його", — пояснив Лукашенко. За його словами, кандидат не оцінив те, що йому "пішли назустріч в усіх напрямках".
На думку Лукашенка, "нема чого сьогодні говорити про в`язницю". "У нас ніхто нікого у в`язницю не зажене, якщо він сам туди не потрапить. Деякі просто лізуть туди, його відтягаєш звідти, а він все одно туди пре", — сказав він.