Лукашенко запевняє, що його суперники по виборах самі «пруть» до тюрем

Затримані в неділю екс-кандидати в президенти Білорусі "будуть усі сидіти у в`язниці".

Про це заявив на прес-конференції в Мінську президент Олександр Лукашенко, передає БелаПАН.

"Будуть усі сидіти у в`язниці за законом", - заявив він.

"Для цього в нас є слідчий і суд, зверніться туди. Я у в`язницю не саджаю", - сказав Лукашенко.

За його словами, у нього є "тільки єдине право - помилувати людину".

"У в`язницю президент нікого не саджав і саджати не буде", — підкреслив Лукашенко.

Він нагадав, що один з альтернативних кандидатів "уже пройшовся по казематах в`язниці".

"Я його витягнув в 2002 або 2001 році із цієї в`язниці, і от одержав", - сказав Лукашенко.

За його словами, цей кандидат був також "незаконно зареєстрований" для участі у виборах.

"Десь перебував п`ять років по закордонах, не жив. У нас президент може балотуватися на цей пост, у тому числі, якщо він останніх п`ять років жив у Білорусі. Ми зареєстрували і його", — пояснив Лукашенко. За його словами, кандидат не оцінив те, що йому "пішли назустріч в усіх напрямках".

На думку Лукашенка, "нема чого сьогодні говорити про в`язницю". "У нас ніхто нікого у в`язницю не зажене, якщо він сам туди не потрапить. Деякі просто лізуть туди, його відтягаєш звідти, а він все одно туди пре", — сказав він.

Українська правда