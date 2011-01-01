У Росії на злітній смузі загорівся і вибухнув пасажирський літак

В аеропорту Сургута (Росія) загорівся літак Ту-154.

Про це передає РІА «Новості» з посиланням на офіційного представника Слідчого комітету РФ Володимира МАРКІНА.

За його словами, під час руху літака Ту-154 по злітній смузі спалахнув фюзеляж літака, який мав виконувати рейс Сургут-Москва. Відповідним службам не вдалося погасити загорання, стався вибух. Пасажирів, які перебували на борту, й членів екіпажу було евакуйовано до вибуху.

На борту перебувало разом з екіпажем 130 людей.

Співробітник прес-служби МНС Югри повідомив агентству, що одна людина загинула, троє людей зникли безвісти внаслідок пожежі на борту літака Ту-154 в аеропорту Сургута.

За даним фактом порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 263 КК РФ (порушення правил безпеки руху й експлуатації повітряного транспорту. Стаття передбачає до чотирьох років позбавлення волі.