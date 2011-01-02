Чак Беррі втратив свідомість на концерті в Чікаго

Легенда світового рок-н-ролу, американський музикант Чак Беррі відчув себе зле і втратив свідомість під час концерту у суботу увечері в Чікаго, повідомляє в неділю агентство Ассошиейтед Прес з посиланням на очевидців. За словами одного з відвідувачів концерту, 84-річний музикант під час виступу за роялем відчув впав обличчям на клавіші. Після цього його відвели за лаштунки, де йому була надана медична допомога. Приблизно через півгодини, після того, як йому стало краще, він знов повернувся на сцену.

Чак Беррі почав виступати в 50-і роки XX століття і досі регулярно гастролює з концертами. Легендарний музикант об`єднав "черную"музыку - блюз - з музикою білих - кантрі, тим самим одержавши абсолютно новий звук, що фактично змінив світ - рок-н-рол. Багато критиків схильні вважати, що якби не було Беррі, не було б The Beatles і The Rolling Stones, оскільки вплив легенди на їхню творчість був величезним.

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