В Ізраїлі дозволено розміщувати жінок в автобусах окремо

Верховний суд Ізраїлю визначив, що автобусні компанії можуть і надалі розсаджувати чоловіків і жінок окремо, якщо тільки пасажири не заперечуватимуть проти цієї сегрегації, і їх до неї не примушуватимуть.

Таке рішення ухвалене після трирічного розгляду скарги на ультраортодоксальних іудеїв, які вимагають, щоб в автобусах, які обслуговують райони їх мешкання, жінок примушували займати задню частину салону.

Противники такої практики стверджують, що жінки, які відмовляються сидіти в кінці автобуса, часто зазнають словесних і фізичних нападів.