Ініціатори референдуму ігнорують указ Назарбаєва

Ініціативна група в Казахстані продовжує збір підписів на підтримку референдуму щодо продовження повноважень чинного президента Нурсултана Назарбаєва, не зважаючи на його заперечення, повідомив у понеділок керівник ініціативної групи Ерлан Сидиков.

Наприкінці минулого тижня в офіційній пресі був оприлюднений указ президента, яким Назарбаєв відхилив пропозицію парламенту продовжити повноваження чинного президента без виборів.

"Указ президента стосується пропозиції парламенту, ініціативна група працює за своїм планом", - пояснив Сидиков.

27 грудня Центрвиборчком Казахстану зареєстрував ініціативну групу референдуму і її заяву з пропозицією провести референдум щодо продовження повноважень президента до 6 грудня 2020 року. З тієї дати ініціативна група почала збір підписів на підтримку референдуму. Відповідно до законодавства, ініціаторам референдуму треба зібрати не менше 200 тисяч підписів громадян. За даними Сидикова, на 8 січня 2011 року було зібрано 3,6 мільйона підписів. "У нас на руках ще багато підписних листів з підписами, які ми ще перевіряємо. Ми перевалимо за 4 мільйони", - сказав він.

Керівник ініціативної групи зазначив, що збір підписів, як і планувалося, триватиме до 11 січня. "11 січня здаємо підписні листи до Центральної виборчої комісії. Вони їх перевірять. Потім тільки звертатимуться до президента", - наводить його слова РІА "Новости".