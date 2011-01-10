Європа - в очікуванні повені

У Центральній Європі, яка ще недавно страждала від снігопадів, тепер повені. Через різке потепління тала вода переповнила десятки річок, які вийшли з берегів.

Найважче доводиться жителям Німеччини, Бельгії, Голландії та Франції. Сотні населених пунктів відрізані від зовнішнього світу, і вода продовжує прибувати.

Найнебезпечніша ситуація склалася на річці Мозель, яка впадає у Рейн. 10 січня її рівень може досягти критичної позначки у 9 метрів. Якщо місцева влада не зможе впоратися з потоками — вода хлине на вулиці Кельна і Дюсельдорфа.

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