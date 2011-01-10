Білорус дорікає ЄС: купуєте наш бензин - оплачуєте кулі для таємних убивств

У Білорусі в соціальних мережах проходить акція "Попросимо у Євросоюзу дійсно ефективних санкцій".

Один із користувачів community.livejournal.com опублікував заклик до всіх користувачів Інтернету підключитися до акції з роз`яснення європейцям необхідності запровадження економічних санкцій проти білоруської влади, зокрема, введення заборони на поставки нафтопродуктів із Білорусі.

"Найбільш важливим і болючим місцем є експорт продуктів нафтохімічного виробництва, який, за різними оцінками, становить від 40% до 60% надходжень до бюджету. Тих самих, за рахунок яких випускаються гумові палиці, будуються автозаки на МАЗі, платиться зарплата ЗМОПівцям, які б`ють дітей, жінок і людей похилого віку, вчителям, які стояли в пікетах за ЛУКАШЕНКА і які "рахували" голоси, лікарям, які "виписали" з лікарні побитого НЕКЛЯЄВА, й іншим прислужникам режиму", - пише користувач chudentsov.

На його думку, ембарго на ввезення до ЄС нафтопродуктів із Білорусі призведе до неминучого банкрутства режиму Олександра ЛУКАШЕНКА вже через 2-3 місяці, внаслідок чого він стане остаточно не потрібний російським олігархам, які заробляють на "сірих" поставках нафти через "білоруський офшор".

Користувач опублікував листа, що роз`яснює європейцям необхідність запровадження економічних санкцій. Користувач chudentsov пропонує всім громадянам Білорусі відправити його європейським правозахисним організаціям, депутатам Європарламенту й політикам європейських країн.

"Режим ЛУКАШЕНКА існує, в основному, за рахунок переробки дешевої нафти з Росії та продажу бензину й дизельного пального до країн Європейського Союзу. Більшість інших підприємств Білорусі не піддавалися модернізації понад 20 років, і тому їх товари не витримують конкуренції. Поки жителі Європейського Союзу купують білоруський бензин і дизельне пальне - вони власними руками оплачують кулі для таємних вбивств відомих політиків і журналістів, палиці для побиття мирних демонстрантів і зарплату тюремників, які охороняють і піддають тортурам демократичних кандидатів у президенти Білорусі", - йдеться в листі.

У листі також зазначається, що в Європейському Союзі заправка одного автомобіля на 20 літрів білоруським бензином коштує, в середньому, 20 євро. "Таким чином, однин раз заправивши автомобіль білоруським бензином, кожен житель Європи оплачує приблизно 2 гумових палиці, якими в Білорусі б`ють жінок, людей похилого віку й дітей на мирних демонстраціях... Введіть ембарго на експорт білоруських нафтопродуктів до Європейського союзу! В світі є достатньо країн, де можна їх купити без шкоди для душі та совісті. З повагою та надією, громадяни Білорусі", - резюмується в листі.

"Ми звертаємося до депутатів Європейського парламенту й урядів країн Європейського Союзу. Будь ласка, припиніть фінансувати режим ЛУКАШЕНКА! Введіть ембарго на експорт білоруських нафтопродуктів до Європейського союзу! В світі є достатньо країн, де можна їх купити без шкоди для душі та совісті. З повагою та надією, громадяни Білорусі", - резюмується в листі.