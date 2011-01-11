Вибух на військовій базі в Грузії: є жертви

Троє військових загинули і 13-х поранено в результаті вибуху, який стався сьогодні у навчальному центрі Міністерства оборони Грузії "Крцанісі" поблизу Тбілісі під час навчань військових роти мінометного батальйону першої артилерійської бригади, зазначається у повідомленні Міністерства оборони Грузії.

"Вибух боєприпасу 120-міліметрового міномета, ймовірно, було спричинено технічною помилкою, що сталася під час навчань. Унаслідок нещасного випадку загинули троє військовослужбовців і поранено 13-х", - цитує РІА «Новости»Міноборони Грузії.

Те, що сталося, розслідують військова поліція і генеральна інспекція Міністерства оборони.

За даними агентства "Грузія Online", вибух на Крцаніському полігоні Міноборони Грузії стався під час навчань підрозділу, який готується до відправки до Афганістану.

До Руставської лікарні, куди доправлено більшість потерпілих у результаті вибуху військовослужбовців Крцаніської військової бази, прибуває вище керівництво Міноборони Грузії. Очікується, зокрема, прибуття сюди міністра оборони Бачо АХАЛАЯ.

За даними, що має агентство "Грузія Online", поранених під час вибуху у ході навчань грузинських військових чекають і в клініці Гудушаурі.

Навчальний центр розташовано на Руставському шосе по дорозі з Тбілісі до Руставі. На Крцаніській військовій базі грузинських військовослужбовців навчають американські інструктори.