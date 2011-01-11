У Львові працює молодіжна школа європейських християнських політиків

У Львові з 8 до 14 січня триває перша в Україні зимова молодіжна школа європейських християнських політиків, в якій беруть участь представники з 20 країн Європи. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Головними акцентами школи є моральні принципи в політичній теорії та практиці. На цю школу з’їхались українські та європейські політики, представники церков, політичні аналітики, прозаїки та поети, щоб поділитись своїм бачення місця та ролі моралі в політиці і майбутньому України на європейській політичній арені.

Організаторами зустрічі є Європейська Християнська політична молодіжна мережа (ЕСPYN) та ВМГО «Християнсько-Демократичний Союз Молоді» (ХДСМ). Робоча мова міжнародної школи – англійська.