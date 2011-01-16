Каддафі продовжує вважати Бен Алі законним президентом Тунісу

Лівійський лідер Муаммар Каддафі висловив співчуття у зв`язку з усуненням з посади президента Тунісу Зіна аль-Абідіна бен Алі і заявив, що як і раніше вважає його законним главою держави, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Франс Прес на лівійські ЗМІ.

У суботу Конституційна рада Тунісу позбавила повноважень президента Зіна аль-Абідіна бен Алі, який утік до Саудівської Аравії в результаті багатоденних антипрезидентських виступів.

"Ви зазнали величезної втрати. Немає нікого, хто був би кращий для Тунісу, ніж Зін", - заявив Каддафі в телевізійному зверненні до народу Тунісу. За словами лівійського лідера, бен Алі "назавжди залишиться законним президентом Тунісу відповідно до конституції".

У суботу Конституційна рада, офіційно усунувши з посади Бен Алі, доручила спікерові парламенту Фуаду аль-Мабзаа тимчасово виконувати обов`язки голови держави. Аль-Мабзаа прийняв присягу як президента і доручив прем`єр-міністрові аль-Ганнуші створити уряд національної єдності, в якій повинні бути представлені всі значущі політичні сили країни. Останній вже розпочав консультації з політичними партіями, результат яких стане відомий у неділю. Всього перехідний період триватиме 60 днів, протягом яких мають відбутися президентські вибори.