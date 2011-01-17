В Іонічному морі затонув корабель з 263 мігрантами на борту

В Іонічному морі на захід від острова Корфу затонув італійський корабель Hasan Reis з 263 мігрантами на борту, 241 людину врятовано. 22 пасажири оголошено зниклими без вісті, передає РБК з посиланням на АР. За словами представників грецької берегової охорони, початок рятувальної операції був відкладений у зв`язку з поривчастим вітром в районі лиха. Пасажири були евакуйовані з тонучого корабля членами команди голландського вантажного судна через 7 годин після отримання сигналу лиха.

Рятувальники чекають прибуття голландського корабля в порт Корфу. Місце трагедії патрулює вертоліт берегової охорони. За повідомленням пілотів, пасажирів, що врятувалися, в морі не знайдено.