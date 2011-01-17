У МВС Латвії вважають, що Лужков не гідний посвідки на проживання

Колишній мер Москви Юрій Лужков, який подав прохання на надання йому посвідки на проживання в Латвії, не заслуговує цього статусу і, найімовірніше, не отримає його, заявила РІА “Новости”у понеділок глава МВС балтійської республіки Лінда Мурнієце. "Не заслуговує (статусу) через негативне ставлення до нашої країни і, найімовірніше, його не одержить. У мене як у міністра є повноваження приймати такі рішення, якщо не вирішиться інакше", - сказала Мурнієце.

У неділю ввечері латвійський телеканал TV3 повідомив про намір Лужкова одержати посвідку на проживання в Латвії. За даними телеканалу, прохання про надання йому посвідки на проживання Лужков подав у кінці минулого року в латвійське посольство в РФ. В Управлінні у справах громадянства і міграції Латвії повідомили, що розгляд прохання екс-мера Москви може зайняти від 30 днів до чотирьох місяців. Як відзначає латвійський інтернет-портал Delfi, у колишнього московського градоначальника з`явилася законна підстава на отримання посвідки на проживання в Латвії, оскільки він інвестував необхідну суму - 200 тисяч лат (близько 400 тисяч доларів) - в субординований капітал Rietumu banka. Крім того, у Лужкова в Латвії є нерухомість. Першого липня 2010 року в Латвії набули чинності поправки до Закону про імміграцію, які надають право іноземцеві претендувати на посвідку на проживання в Латвії, якщо він придбав у країні нерухомість на суму від 50 до 100 тисяч лат (від 100 до 200 тисяч доларів), або зареєстрував у країні фірму, або вніс на банківський рахунок у Латвії 200 тисяч лат (400 тисяч доларів). Лужков, який займав пост градоначальника Москви більше 18 років, 28 вересня 2010 року був достроково відправлений у відставку указом президента РФ "у зв`язку зі втратою довіри". В кінці грудня в підсумковому інтерв`ю керівників трьох російських федеральних каналів Медведєв повідомив, що пояснює відставку Лужкова високим рівнем корупції в столиці. За даними деяких Інтернет-ЗМІ, в кінці минулого року Лужков подав документи на отримання британської візи.