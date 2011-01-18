У Польщі сьогодні оприлюднять запис, який приховує Росія

Польські власті планують сьогодні оприлюднити записи розмов диспетчерів Смоленського аеродрому під час заходу на посадку польського президентського літака, який розбився 10 квітня 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомляють польські медіа з посиланням на власні джерела.

У прес-службі Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі повідомили УНІАН, що сьогодні відбудеться прес-конференція глави польської комісії із розслідування причин Смоленської трагедії та міністра Єжи МІЛЛЕРА.

Водночас представник прес-служби відмовилась підтвердити або спростувати інформацію, чи на конференції буде презентований запис розмов диспетчерів.

Є.МІЛЛЕР повідомляв на про намір оприлюднити цей запис ще на минулому тижні. Він також відзначав, що Польща отримала ці записи не від Міждержавної авіаційної комісії (МАК), а з інших – теж легальних – джерел.

Як повідомляв УНІАН, контрольована російськими властями МАК на минулому тижні оприлюднила кінцевий рапорт про причини Смоленської трагедії, в якому усю вину за катастрофу поклала на польську сторону, не побачивши жодної вини у діях росіян.

Польща натомість вважає співвідповідальною за катастрофу російську сторону, зокрема, диспетчерів, які не закрили летовище, не заборонили посадку, дезінформували пілотів про правильний курс посадки, а також запізно наказали припинити зниження.

У авіакатастрофі під Смоленськом 10 квітня 2010 року загинули 96 осіб, у тому числі Президент Польщі Лех Качинський з дружиною.