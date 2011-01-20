В аеропорту Франкфурта-на-Майні автобус врізався в групу людей: є жертви

У найбільшому німецькому аеропорту у Франкфурті-на-Майні автобус-шатл врізався в групу людей, які стояли на зупинці біля виходу номер 25, повідомляє Spiegel. В результаті інциденту на місці померла жінка. Ще п`ятеро людей дістали поранення, деякі з них - вкрай важкі.

Водія в шоковому стані відправлено до лікарні. Допитати його поки що немає можливості.

Інцидент стався сьогодні вранці, передає Лєнта.ру. Причини пригоди залишаються невідомими. При цьому в поліції відзначають, що не йдеться про теракт чи спробу масової розправи.

Ймовірно, водій у якийсь момент знепритомнів і автобус втратив управління.

Автобус, який належав компанії Frabus, обслуговував лінію з перевезення співробітників аеропорту по його території. Зупинка була на так званому "аерокільці" - дорозі, яка оперізує франкфуртський аеропорт.