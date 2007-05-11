Солана отримав пропозицію Януковича...

Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єр СОЛАНА отримав прохання прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА про посередництво у врегулюванні політичної кризи в Україні.

Про це кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомила речник Х.СОЛАНИ Крістіна ГАЙАК.

“Розмови між Х.СОЛАНОЮ та В.ЯНУКОВИЧЕМ не було, але прохання було передано дипломатичними каналами”, - сказала вона.

К.ГАЙАК зазначила, що відповідь Х.СОЛАНИ полягає у тому, що сторони мають дотримуватися домовленості, досягнутої 4 травня.

“Наша відповідь полягає в тому, що вони мають продовжувати виконувати домовленість, досягнуту минулої п’ятниці. Ми можемо допомогти, але вони повинні повністю виконати досягнуту домовленість”, - наголосила прес-секретар Х.СОЛАНИ.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня прес-служба українського прем’єра повідомила про те, що В.ЯНУКОВИЧ звернувся до ЄС та Росії з проханням про посередництво у врегулюванні політичної кризи.