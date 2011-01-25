Рекордна кількість кандидатів буде на виборах у Литві

Рекордна кількість кандидатів візьме участь в муніципальних виборах в Литві 27 лютого, заявив голова Головної виборчої комісії республіки Зенонас ВАЙГАУСКАС.

Як передає РІА «Новости», в Головвиборчкомі відбулося жеребкування номерів, під якими кандидати від партій братимуть участь у виборах. Цього року вперше у виборах до органів місцевих самоуправлінь зможуть брати участь незалежні кандидати. "Кількість кандидатів, здається, буде рекордною", - перед церемонією жеребкування сказав З.ВАЙГАУСКАС.

Згідно із законом про вибори до рад самоуправлінь, представники партій, які беруть участь у виборах, першими витягують свої номери, які будуть єдиними для партій у всіх самоуправліннях. Всього своїх кандидатів на виборах висувають 23 політичних партії. Вони вибирали із 145 номерів, оскільки це найбільше число самостійних учасників виборчої кампанії в окремо взятому окрузі. Саме стільки кандидатів зареєстровано на виборах до ради самоврядування міста Вільнюс. Номери, що залишилися, резервуються для непартійних учасників виборчої кампанії, яких свої виборчі номери витягуватимуть у виборчих комісіях самоуправлінь з тих 122 номерів, що залишилися . Непартійні кандидати, які об`єдналися в коаліції, також витягатимуть окремі номери, а пізніше з витягнутих вони зможуть вибрати один, під яким їхня коаліція братиме участь у виборах.

За словами З.ВАЙГАУСКАСА, всі номери, що залишилися, у виборчих комісіях самоуправлінь повинні бути розподілені до 20.00 середи. У п`ятницю комісія офіційно оголосить списки всіх кандидатів у всіх самоуправліннях згідно з вибраним ними номерам.

У майбутніх виборах планують взяти участь 23 партії й 519 незалежних кандидатів. Всього у 60 самоуправліннях буде обрано 1524 члена рад. На ці мандати претендує близько 14 тисяч партійних і незалежних кандидатів, що на кілька тисяч більше, ніж у 2007 році.