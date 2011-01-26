Захоплених піратами українців везуть у Сомалі

Захоплений піратами корабель прямує до берегів Сомалі. 22 січня в Індійському океані було вчинено напад на корабель MV Beluga Nomination, що прямував з Мальти до Південної Кореї під прапором Антігуа і Барбуда.

У складі екіпажу 12 осіб - двоє росіян, двоє українців, семеро громадян Філіппін і поляк, який виконував обов`язки капітана, повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Associated Press. Нині корабель відхилився на захід від свого курсу і йде до території Сомалі.

Відомо, що пірати зламали двері до центрального пункту управління судном, де сховалася команда, і захопили її. Корабель належить німецькій компанії Beluga Fleet Management GMBH. Повідомляється, що морські розбійники були два дні на кораблі з 22 по 24 січня, і лише тоді змогли відкрити двері до пункту управління.

Представник компанії-оператора судна Нільс Штольберг піддав різкій критиці сили Євросоюзу по боротьбі з піратством ("Операція "Атланта").

За його словами, екіпаж подав сигнал про допомогу 22 січня, проте два дні ніхто не намагався надати йому допомогу. Представники "Атланти" стверджують, що справді не мали можливості допомогти кораблю, оскільки у момент нападу найближче судно мисливців за піратами було за 1 тис. морських миль від місця події.